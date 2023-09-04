Что будет с деньгами Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов — с 4 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 4 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, которые ощутят на себе влияние ретроградного Юпитера. Что будет с их деньгами — смотрим детально.
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Овнам нужно тщательно распределять свой бюджет. В сентябре им не стоит рассчитывать на повышение зарплаты или премию. Правда, они могут найти подработку. Но такой шанс можно считать крупным везением.
Финансовое состояние Тельцов до 20 сентября будет стабильным. Серьезных перемен не ожидается. Правда, возможны лишние расходы. Звезды советуют им внимательно относиться к тому, что они подписывают. Им следует отложить все важные дела на конец месяца, а пока просто отдохнуть и насладиться теплыми деньками.
Для Близнецов сентябрь станет месяцем переговоров и споров. Выяснять отношения этот знак зодиака может с кем угодно, но только не с вышестоящем руководством. К деньгам в сентябре им нужно относиться максимально бережно.
Раки близки к выгоранию. Правда, унывать им не стоить. Юпитер окружит своих фаворитов заботой и вниманием. Уж в чем, в чем, нуждаться в деньгах они не будут. Поэтому Ракам не стоит слишком долго просиживать на работе. Месяц стоит посвятить общению с друзьями и семьей. Можно продумать дополнительные варианты для заработка.
Львы ощутят, что Меркурий и Юпитер будет испытывать их на прочность. Рабочих задач станет в разы больше.
«Составьте план и не отходите от него, чтобы показать чудеса организованности и ответственности. Впечатлите начальника, тогда и премии просить не придется», - добавила астролог.
По материалам 7days