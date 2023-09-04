Что будет с деньгами Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков и Львов — с 4 по 30 сентября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 4 по 30 сентября, назвав знаки зодиака, которые ощутят на себе влияние ретроградного Юпитера. Что будет с их деньгами — смотрим детально.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Овнам нужно тщательно распределять свой бюджет. В сентябре им не стоит рассчитывать на повышение зарплаты или премию. Правда, они могут найти подработку. Но такой шанс можно считать крупным везением.

Финансовое состояние Тельцов до 20 сентября будет стабильным. Серьезных перемен не ожидается. Правда, возможны лишние расходы. Звезды советуют им внимательно относиться к тому, что они подписывают. Им следует отложить все важные дела на конец месяца, а пока просто отдохнуть и насладиться теплыми деньками.