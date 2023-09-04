Невероятное везение ожидает Стрельцов, Весов и Водолеев: в 2024 году это фавориты Вселенной

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Весы в 2024 году плотно займутся построением личной жизни. И этот опыт будет очень успешным. Не исключены свадьба и рождение детей.

Стрельцы в 2024 году увидят наяву, как их самые важные мечты сбываются, они будут просто потрясены, что это возможно.

Водолеи рискнут и не пожалеют, они сделают то, что давно планировали, но на что никак не решались. Действуйте!

Источник: rsute.ru.