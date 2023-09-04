«Закладываем фундамент»: Глоба в прогнозе на неделю с 4 по 10 сентября сообщил важное – касается каждого

До 10 сентября у людей наступает горячая пора деловой активности. Астролог Богдан Глоба акцентировал на этом внимание подписчиков. Именно в первую неделю осени важно подходить к решению вопросов прагматично, сохранять холодный ум. Тогда удача будет благоволить.

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Финансовые вопросы забуксуют, но те, кто летом не пускал все на самотек, начнут пожинать щедрые плоды. Вопросы политики отойдут для людей на второй план, в центре их внимания сейчас дела текущие.

«Это правильно, потому что упускать первые недели осени никак нельзя. Закладываем фундамент, на котором строится дальнейшее», - подчеркнул астролог.

Стоит активно поработать над собой, тяжести прошлого оставить за порогом и открыться новому. Самое время брать на вооружение смелые идеи, бояться их не стоит, а лучше поскорее претворить в жизнь.