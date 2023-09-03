Какой будет старость Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб: кармическая участь на склоне лет по знаку зодиака

Астрологи утверждают, что на жизнь в старости влияет гороскоп. То, под какой звездой родился человек, определяет его кармическую сущность. И иногда она проявляется только с годами.
Вечные философы Стрельцы с возрастом еще сильнее полюбят делиться своими знаниями и умозаключениями. Окружающим слушать Стрельцов будет в радость, так как те, в силу своего легкого характера, не превратятся в зануд до последних дней.
Старость для Козерогов - это вторая молодость. А Водолеи и вовсе не знают, каково это - стареть. Каждый их день будет, как чистый лист, который Водолеи разукрасят яркими красками.
Рыбы в старости превратятся в актеров, которые будут разыгрывать спектакли для близких, чтобы держать тех в тонусе.
По материалам gurni.ru