Какой будет старость Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб: кармическая участь на склоне лет по знаку зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

То, какой будет ваша старость, зависит не только от образа жизни и генетики.

Астрологи утверждают, что на жизнь в старости влияет гороскоп. То, под какой звездой родился человек, определяет его кармическую сущность. И иногда она проявляется только с годами.

Вечные философы Стрельцы с возрастом еще сильнее полюбят делиться своими знаниями и умозаключениями. Окружающим слушать Стрельцов будет в радость, так как те, в силу своего легкого характера, не превратятся в зануд до последних дней.

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Старость для Козерогов - это вторая молодость.  А Водолеи и вовсе не знают, каково это - стареть. Каждый их день будет, как чистый лист, который Водолеи разукрасят яркими красками.

Рыбы в старости превратятся в актеров, которые будут разыгрывать спектакли для близких, чтобы держать тех в тонусе.

По материалам gurni.ru

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