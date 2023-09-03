Володина предрекла важные события на неделе с 4 по 10 сентября: цель — деньги, карьера

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 4 по 10 сентября, назвав знак зодиака, который испытает на себе влияние Юпитера. Остальные представители зодиакального круга тоже ощутят, что финансовая тема станет вдруг главенствующей.

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Неделя стартует сразу с двух важных событий. В понедельник, 4 сентября, Венера станет директной, а Юпитер — ретроградным. Будучи Планетой близких отношений, денег, и покровительницей женственности, она поднимет в первую очередь вопросы любви.

А вот разворот Юпитера в Тельце в пределах этой недели, остро ощутят те, кто родился в первой декаде мая. Им захочется продвинуться в социуме. Работы станет еще больше. До конца года Тельцы должны приложить максимум усилий, они сложатся в карьерный и финансовый скачок в 2024 году.

Для всех остальных знаков зодиака ретро-Юпитер это возможность пересмотреть отношение к деньгам, материальному в целом как критерию успеха и залогу стабильности.