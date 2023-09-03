Что ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 15 сентября — наказ Глобы: главные события

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом в своем YouTube-канале. Что ждет некоторые знаки зодиака в начале месяца — главные события до 15 сентября.

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Стрельцы будут стараться получить реванш за события, которые волновали их летом. Этот знак зодиака будет отбивать деньги и для себя, и для коллег. В начале месяца Стрельцов будет ждать успех.

«Период удачен для работы, для продумывания новых возможностей – по деталям, по мелочам», - заверила Глоба.

Козероги займутся делами близких. Перед ними появятся новые цели. Практическая деятельность будет приносить успех, особенно в материальных делах.

Водолеям пригодится их прежний опыт. О себе напомнят люди издалека. Важно экономить и беречь ресурсы, особенно материальные блага. Деньги нужно держать ближе к себе, не покупая лишних вещей.

Рыбы посвятят время семье и любимым. К ним вернутся прежние друзья. Проекты будут успешными, их подкрепят финансовые поступления. Удачна будет литературная деятельность и преподавание.