В старости зажгут: как сложатся финальные годы жизни у Овнов, Скорпионов и Козерогов — компании, поездки, драйв

Овны в старости не сдадут своих позиций. Они будут кататься на лыжах и коньках, будут ходить в походы, делать зарядку и много гулять.

Скорпионы до самой глубокой старости останутся молодыми душой. Их естество будет требовать новых знаний, открытий и драйва.

У Козерогов в старости тоже начнется вторая молодость. Они станут яснее понимать, чего хотят от жизни и начнут это получать.

По материалам gurni.ru