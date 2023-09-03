В старости зажгут: как сложатся финальные годы жизни у Овнов, Скорпионов и Козерогов — компании, поездки, драйв

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

То, какой будет ваша старость, зависит и от гороскопа.

Старость часто ассоциируется с одиночеством, болезнями и бесконечным сидением дома. Между тем, далеко не у всех зрелые годы выдаются именно такими.

Есть знаки зодиака, для которых старость станет счастливым периодом в жизни.

В старости точно зажгут Овны, Скорпионы и Козероги.

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Овны в старости не сдадут своих позиций. Они будут кататься на лыжах и коньках, будут ходить в походы, делать зарядку и много гулять.

Скорпионы до самой глубокой старости останутся молодыми душой. Их естество будет требовать новых знаний, открытий и драйва.

У Козерогов в старости тоже начнется вторая молодость. Они станут яснее понимать, чего хотят от жизни и начнут это получать.

По материалам gurni.ru

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