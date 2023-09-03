Ангел проведет счастливыми тропами: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым гарантированы удача и везение в сентябре

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба рассказала. какие события могут произойти в начале сентября в жизни представителей разных знаков зодиака.

У некоторых будет складываться все на редкость удачно, что они почувствуют, будто сам ангел ведет их счастливыми тропами, крепко держа за руку.

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Овнам напомнили, что надежды сбываются. Им в сентябре обещаны удачи в творчестве и личных делах.

Ракам обещаны встречи с близкими и людьми издалека. Возможно, они принесут важные вести.

Рыбы будут удачливы во всем, что касается красоты и творчества. Посвятить свое время нужно тем и тому, что дорого вашей душе.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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