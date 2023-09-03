Озвучены три знака, которые в октябре станут миллионерами: выигрыш, находка, наследство

Есть на этом свете счастливчики, которым везет просто так без особых стараний. И даже миллионные доходы они могут получить, ничего не делая.

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Звезды сошлись так, что в октябре Овны, Тельцы и Весы могут сорвать неожиданный крупный денежный куш.

Это будут абсолютно невероятные деньги, которые эти люди даже не пытались заработать.

Деньги (вплоть до миллионов) им может подарить влиятельный человек, богатый родственник, в это время они способны выиграть в лотерею. Не исключено, что им откуда-то прилетит наследство.

Источник: rsute.ru