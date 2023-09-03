Решающая миссия Львов, Дев и Весов: разворот на 180° — в сентябре в белом списке у судьбы

Астролог Татьяна Ивановская поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые оказались в белом списке у судьбы. Им нужно воспользоваться своим шансом, исполнив давнюю мечту.

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Львы могут расслабиться — им остается только получать удовольствие. Все то, что так давно их волновало, будет решаться само по себе. В тоже время этот знак зодиака столкнется с изменениями, которые будут только к лучшему.

«Финансовые вопросы будут находить пути разрешения, будут помогать люди, открываться новые возможности», - заверила астролог.

В начале месяца Львы могут рассчитывать на то, что все вопросы решатся, а страхи уйдут, как и тревожные состояния. К тому же, несмотря на ретро-Меркурия, возможен даже рост по служебной лестнице.