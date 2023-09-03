Какой знак будут атаковать враги, но они дадут достойный отпор: Глоба — недруги падут ниц

Астролог Тамара Глоба предупредила Овнов о том, что скоро их станут усиленно атаковать враги своими хитрыми уловками.

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На каждом шагу Овнов будет ждать подножка и уловка. Это поразит представителей зодиакальной системы до глубины души. Ведь кое-кто из этих людей – совсем не чужие им личности.

Однако враги не знают с кем связались, Овнов не так-то просто провести и обхитрить. Они выйдут из этой схватки победителями и еще посмеются над своими недругами в скором будущем.

Источник: rsute.ru