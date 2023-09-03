Володина разъяснила, что ждет Раков, Львов, Дев и Весов в сентябре: деньги, карьера и любовь

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с особой миссией.

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В жизни Раков на первый план выдут сразу две сферы — друзья и деньги. Финансовый вопрос будут создавать напряжение. Хотя такое состояние для этих знаков зодиака уже знакомо. С конца июля их преследуют перебои с доходами, траты и нехватка ресурсов. Отсюда и желание сменить сферу деятельности.

«4 сентября Венера становится директной, а значит, самое сложное позади. Ситуация обретет ясность, но разгребать ее последствия придется еще весь месяц», - заверила Володина.

Львы активно работали и строили карьеру. Теперь им нужно восстановить силы в отпуске. Этот знак зодиака бился за место под солнцем, показывая свои профессиональные качества. В первой половине сентября они могут рассчитывать на долгожданную финансовую отдачу: придет прибыль, крупный заказ, повышение в должности или в работе. Также возможны новые отношения.