Володина разъяснила, что ждет Раков, Львов, Дев и Весов в сентябре: деньги, карьера и любовь

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с особой миссией.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В жизни Раков на первый план выдут сразу две сферы — друзья и деньги. Финансовый вопрос будут создавать напряжение. Хотя такое состояние для этих знаков зодиака уже знакомо. С конца июля их преследуют перебои с доходами, траты и нехватка ресурсов. Отсюда и желание сменить сферу деятельности.
«4 сентября Венера становится директной, а значит, самое сложное позади. Ситуация обретет ясность, но разгребать ее последствия придется еще весь месяц», - заверила Володина.
Львы активно работали и строили карьеру. Теперь им нужно восстановить силы в отпуске. Этот знак зодиака бился за место под солнцем, показывая свои профессиональные качества. В первой половине сентября они могут рассчитывать на долгожданную финансовую отдачу: придет прибыль, крупный заказ, повышение в должности или в работе. Также возможны новые отношения.
Девы могут рассчитывать на благоприятный, тихий и спокойный сентябрь. Этот знак зодиака все свободное время будет посвящать себе любимому. А вот период до 15 сентября подходит для проб и ошибок, идеи проекта, профессии, учебы.
«Ходите на дни открытых дверей, пробные занятия, собирайте отзывы, обдумывайте цели и перспективы, а документы подавайте уже после 16-го», - добавила астролог.
Весы могут ощутить, что судьба буквально испытывала их на прочность взрывными и драматическими событиями. Однако с 4 сентября этот период завершится. Этот месяц принесет Весам долгожданное облегчение — затянутся былые раны, непредсказуемые события уже не будут сыпаться как из рога изобилия.