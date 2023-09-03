Главное преимущество Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 30 сентября — в чем их сила

Астролог Татьяна Ивановская поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с особым преимуществом — в этом их сила и главная опора. Что должны сделать эти баловни судьбы — смотрим детально.
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Сила Скорпионов в их уступчивости. Это поможет им разрешить все вопросы и добиться желаемого. Кроме того, им удастся отстоять, защитить и доказать свое превосходство.
«У вас все получится, но действовать надо как «серые кардиналы», - заверила астролог.
Первая половина месяца обозначит перед Скорпионами новые важные цели, задачи, даст знакомство, перспективы, как профессиональные, так и амурные.
Сила Стрельцов в их конкурентоспособности. Они будут бороться за свое место под Солнцем. Им важно показать свою позицию, результаты и включенность в работу. Единственное, этому знаку зодиака важно не переусердствовать, сберечь здоровье.
«Месяц даст также новый жизненный опыт, при этом по ощущениям, как будто будете возвращаться в прошлое, но уже в новом качестве», - говорится в прогнозе.
Сила Козерогов в их ответственности, амбициозности и целеустремленности. Они будут добиваться высот в карьерном плане, роста и достижений. Сентябрь откроет перед ними возможности всего этого достичь во всех проявлениях.
«Счастливчиками месяца однозначно являются Козероги, рожденные до 5 января», - добавила астролог.
Сила Водолеев в том, что они снимут свои маски и покажут миру себя настоящих — станут самими собой. Будут действовать с присущей им оригинальностью, индивидуальностью, честностью и расчетом. Им ни в коем случае нельзя лениться, тогда у них появится шанс повторить успех двухлетней давности.
Сила Рыб в отношениях с другими людьми. Они восстановят старые связи, выйдут на новый уровень, переоценив отношения, выстроив здоровые связи. В случае нарушения личных границ им стоит делать ставку исключительно на себя, дела Рыб в приоритете. Сентябрь укажет на проблемы в партнерстве. Это касается распределения общего бюджета. Встанут вопросы с долгами, кредитами, алиментами и тратами.
По материалам MK.ru