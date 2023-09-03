Главное преимущество Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 30 сентября — в чем их сила

Астролог Татьяна Ивановская поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака с особым преимуществом — в этом их сила и главная опора. Что должны сделать эти баловни судьбы — смотрим детально.

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Сила Скорпионов в их уступчивости. Это поможет им разрешить все вопросы и добиться желаемого. Кроме того, им удастся отстоять, защитить и доказать свое превосходство.

«У вас все получится, но действовать надо как «серые кардиналы», - заверила астролог.

Первая половина месяца обозначит перед Скорпионами новые важные цели, задачи, даст знакомство, перспективы, как профессиональные, так и амурные.

Сила Стрельцов в их конкурентоспособности. Они будут бороться за свое место под Солнцем. Им важно показать свою позицию, результаты и включенность в работу. Единственное, этому знаку зодиака важно не переусердствовать, сберечь здоровье.