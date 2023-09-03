Чего ни в коем случае нельзя делать Львам, Девам, Весам и Скорпионам в сентябре — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны проявить бдительность. Есть вещи, которые им ни в коем случае не стоит допускать.
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Львов ждет бурный период. О себе могут напомнить люди из прошлого, общие дела и дороги принесут этому знаку зодиака выгоду. Сентябрь в целом окажется вполне удачным для заработков.
«В конце месяца исключите случайные связи, ни в коем случае не связывайтесь с авантюристами – они изменят вашу личную жизнь в худшую сторону», - заверила Глоба.
Девы будут уделять внимание личным делам и планам. Любящие друзья окажут им поддержку. Действовать лучше сообща, коллективная работа будет успешной. Счастье ждет этот знак зодиака вдали от дома. Им нужно избегать ссоры, проявить чуткость и поумерить свою требовательность к окружающим.
Весы будут погружены в личные проблемы: у них произойдет переоценка ценностей. Опасаться стоит сплетен и слухов за спиной.
«Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг - есть опасности краж и обманов. Но в то же время успешный период в плане личных дел. Друзья будут помогать. Но постарайтесь не брать на себя то, что не осилите – берите только ту работу, которая по плечу», - добавила астролог.
Скорпионы будут следовать советам друзей, особенно тем, кто умеет мыслить рационально. Этому знаку стоит следить за своим здоровьем и помогать семье. Только в семье, в коллективной работе с людьми, которые ответственно относятся к делу, рационально подходят ко многим вопросам жизни – они выстоят планы на будущее.