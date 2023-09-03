Чего ни в коем случае нельзя делать Львам, Девам, Весам и Скорпионам в сентябре — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые должны проявить бдительность. Есть вещи, которые им ни в коем случае не стоит допускать.

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Львов ждет бурный период. О себе могут напомнить люди из прошлого, общие дела и дороги принесут этому знаку зодиака выгоду. Сентябрь в целом окажется вполне удачным для заработков.

«В конце месяца исключите случайные связи, ни в коем случае не связывайтесь с авантюристами – они изменят вашу личную жизнь в худшую сторону», - заверила Глоба.

Девы будут уделять внимание личным делам и планам. Любящие друзья окажут им поддержку. Действовать лучше сообща, коллективная работа будет успешной. Счастье ждет этот знак зодиака вдали от дома. Им нужно избегать ссоры, проявить чуткость и поумерить свою требовательность к окружающим.