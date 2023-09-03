Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки за 30 дней — гороскоп на сентябрь

Астролог Татьяна Ивановская поделилась прогнозом на сентябрь для некоторых знаков зодиака, назвав их главную миссию на этот период.

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У Овнов сентябрь будет раздражительно активным. Повседневные дела, подготовительная работа, сбор документов, налаживание быта — все это потребует от них много сил и времени.

Овнам придется идти на уступки и прислушаться к мнению других людей. В таком случае, месяц обязательно порадует их в финансовом плане.

«У вас еще есть шанс урвать у судьбы то, что было еще недополучено весной. Это может быть даже возврат долга, возврат к прежней работе, к прежним делам», - заверила астролог.

Маленькая жизнь будет прожита Тельцами в сентябре. Они повторят успех весны и лета. Планеты будут благоволить этому знаку зодиака. Тельцы получат все, что им причитается.

Вот для кого сентябрь станет периодом удачи. Любые дела будут спориться. Этому способствует творческая энергия и внутреннее вдохновение.