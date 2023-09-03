Народ предупрежден! Глоба назвала дни повышенной опасности в сентябре — смотрим календарь

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав самые опасные дни месяца, с повышенной аварийностью. В этот период лучше затаиться и не испытывать судьбу.

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Согласно предзнаменованию, в сентябре нас ждет много важных событий, которые будут менять расстановку сил. Мы будет наблюдать за тем, как рушатся привычные союзы и создаются новые. Вопросы справедливости будут обретать новые формы. Также произойдет переоценка и расстановка сил.

Если говорить о том, какие опасности могут накрыть мир, то сюда можно отнести наводнения, пожары и даже оползни.