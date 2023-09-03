Львы, Весы и Водолеи перевернут свою личную жизнь этой осенью: никто не ожидал такого

Этой осенью три знака зодиака кардинально изменят свою личную жизнь в положительную сторону.

Львы встретят свою вторую половинку на каком-то общественном мероприятии или в кругу друзей. Новый избранник будет покорен очарованием и остроумием человека, рожденного под созвездием Льва.

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Весы найдут любимого человека, с которым им будет комфортно и легко. Начнутся самые романтичные вечера и ночи, которые когда-то случались с Весами.

Жизнь Водолеев перевернется после посещения одного мероприятия, которое будет связанно с искусством, или наукой. Этим людям суждено найти абсолютную копию себя.

Источник: rsute.ru.