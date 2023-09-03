Жизнь каких 3 знаков переродится на 100%: обратное отражение судьбы — придут богатство и любовь

Овнов, Львов и Рыб в сентябре ожидает крутой поворот судьбы. На смену нужды придет достаток, безразличие сменит любовь.

Неудачи теперь будут обходить стороной, а везение для этих людей станет верным спутником. Такой шанс Вселенная дает редко и далеко не всем. Этим необходимо воспользоваться с максимальным усилием.

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В начале осени Овны, Львы и Рыбы должны четко понять, чего они хотят от жизни в первую очередь и поставить главную цель своего существования. Ее вполне можно достичь под влиянием ретроградного Меркурия до 15 сентября.

Источник: rsute.ru.