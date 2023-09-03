Жизнь Козерогов, Водолеев и Рыб совершит оборот на 180 градусов: осенью увидите путь к богатству

Уже в первый месяц осени Козероги, Водолеи и Рыбы увидят невероятные добрые перемены своей судьбы, о которых они могли только лишь мечтать.
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Козероги найдут счастье в личной жизни и заключат несколько выгодных сделок.
Водолеи смогут совершить прыжок вверх по карьерной лестнице и выйти на достойный уровень заработка.
Рыбы в сентябре получат творческий расцвет и вдохновение. К тому же личная жизнь обязательно будет бить ключом в это время.
Источник: rsute.ru