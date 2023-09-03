Какой знак в сентябре кардинально изменит судьбу: обретет счастье в личной жизни, станет богатым

Для Козерогов сентябрь будет временем кардинальных перемен в их судьбе. Они преобразят свою жизнь настолько, что удивят все свое окружение.

Везение будет сопутствовать им во всем: в карьере, любви, построении отношений и коммуникаций, в материальных благах. В начале осени Козероги смогут найти то, о чем мечтали давно.

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В данный период времени Козероги будут максимально удовлетворены своей жизнью и начнут смело смотреть в свое будущее без оглядки назад.

Козероги наладят прекрасные отношения с любимыми, друзьями, родственниками, семьей. Их дом станет настоящей крепостью, где их будут ждать и любить. Благосостояние и достаток станут их верными спутниками.

Источник: rsute.ru