Названы главные бедолаги сентября: эти 3 знака зодиака потеряют все — ни любви, ни имущества

Ретроградный Меркурий в сентябре немало пошалит на Земле и устроит целую вереницу неприятных событий. Три знака зодиака пострадают от него особенно сильно.

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Сентябрь будет испытанием для Раков. Важно придерживаться своих убеждений и верить в себя, несмотря на мнение окружающих. И пора уже задуматься именно о своих интересах, хватить спасать близких и друзей.

Хандра Львов может негативно повлиять на их отношения с близкими, друзьями и партнерами. Постарайтесь не оставаться в одиночестве, это может плохо закончиться.

Девам важно в сентябре оставаться осторожными и не доверять незнакомым людям. Представители данной зодиакальной системы могут потерять бдительность и способность мыслить аналитически.

Источник: rsute.ru.