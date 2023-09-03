Надо обернуться назад: Василиса Володина раскрыла важное про 3 сентября

Астролог Василиса Володина в период ретроградного Меркурия, который продолжается до 15 сентября, уже отмечала, что это время, когда стоит вернуться к тем или иным незавершенным вопросам и делам. Наступившее 3 сентября идеально для этого подходит.
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В первое воскресенье осени следует вспомнить и проработать начатое в начале августа. Поскольку открываются перспективы для развития.
«Трин ретро-Меркурия с Юпитером поднимает дела и контакты первой декады августа. Что-то обсуждавшееся тогда получает возможности для развития. Проясняются цели и перспективы. Вновь возникаю на горизонте заграничные командировки и высшее образование.
К совету авторитетного человека непременно стоит прислушаться — дело говорит», - дала расклад в Телеграм-канале на 3 сентября Володина.