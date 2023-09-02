Кармическая миссия знаков зодиака: через что обязательно предстоит пройти Стрельцам, Козерогам и Рыбам в начале сентября

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на начало сентября. В нем она не только рассказала, что может произойти в жизни представителей разных знаков зодиака в этот период, но и дала несколько рекомендаций.
Выполняя их, можно будет легче справиться с трудностями и выполнить свою кармическую миссию.
Итак, через что обязательно предстоит пройти Стрельцам, Козерогам и Рыбам.
Стрельцам дан совет наслаждаться миром и покоем дома и не рваться в дальние края. Всколыхнутся старые связи и появятся новые увлечения.
Козероги пользуются поддержкой друзей и близких. Обязательно отвечайте им взаимностью и доброй помощью.
Рыбам обязательно нужно посвятить время тому, что им дорого. Помогайте любимым людям, займитесь любимыми делами.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»