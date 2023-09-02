Кармическая миссия знаков зодиака: через что обязательно предстоит пройти Стрельцам, Козерогам и Рыбам в начале сентября

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на начало сентября. В нем она не только рассказала, что может произойти в жизни представителей разных знаков зодиака в этот период, но и дала несколько рекомендаций.

Выполняя их, можно будет легче справиться с трудностями и выполнить свою кармическую миссию.

Итак, через что обязательно предстоит пройти Стрельцам, Козерогам и Рыбам.

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Стрельцам дан совет наслаждаться миром и покоем дома и не рваться в дальние края. Всколыхнутся старые связи и появятся новые увлечения.

Козероги пользуются поддержкой друзей и близких. Обязательно отвечайте им взаимностью и доброй помощью.

Рыбам обязательно нужно посвятить время тому, что им дорого. Помогайте любимым людям, займитесь любимыми делами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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