Ангел проведет счастливой дорогой: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет невероятный успех и везение в сентябре

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на первые дни сентября.

Астролог Тамара Глоба, зарекомендовавшая себя тем, что ее прогнозы в девяноста процентах случаев оправдываются, рассказала, каким будет начало сентября для представителей разных знаков зодиака.

Троих она отметила особо. Рожденным под созвездиями Тельца, Близнецов и Скорпиона будет казаться, что ангел ведет их за руку по счастливой дороге.

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Тельцам обещаны успехи во всем, что связано с творчеством. Мощной опорой для Тельцов станут друзья.

Некоторые цели Близнецов кажутся нереальными. Но те, для которых вы созданы, все же состоятся.

Скорпионы преуспеют в работе, благодаря доброму потоку настроения, который создадут родные и близкие люди.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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