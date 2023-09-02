Ангел проведет счастливой дорогой: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет невероятный успех и везение в сентябре

Астролог Тамара Глоба, зарекомендовавшая себя тем, что ее прогнозы в девяноста процентах случаев оправдываются, рассказала, каким будет начало сентября для представителей разных знаков зодиака.

Троих она отметила особо. Рожденным под созвездиями Тельца, Близнецов и Скорпиона будет казаться, что ангел ведет их за руку по счастливой дороге.

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