Ангел проведет счастливой дорогой: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет невероятный успех и везение в сентябре

Астролог Тамара Глоба, зарекомендовавшая себя тем, что ее прогнозы в девяноста процентах случаев оправдываются, рассказала, каким будет начало сентября для представителей разных знаков зодиака.
Троих она отметила особо. Рожденным под созвездиями Тельца, Близнецов и Скорпиона будет казаться, что ангел ведет их за руку по счастливой дороге.
Тельцам обещаны успехи во всем, что связано с творчеством. Мощной опорой для Тельцов станут друзья.
Некоторые цели Близнецов кажутся нереальными. Но те, для которых вы созданы, все же состоятся.
Скорпионы преуспеют в работе, благодаря доброму потоку настроения, который создадут родные и близкие люди.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»