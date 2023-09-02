Все будет по карме: какая участь ждет в старости Близнецов, Раков и Львов

То, какой будет старость, зависит не только от здоровья, ген, образа жизни, но и от гороскопа. Люди верят, что все должны быть и будет по карме.

Что же касается тех, кто появился на свет в конце весны и летом, то есть, Близнецов, Раков и Львов. У каждого из них - своя карма.

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