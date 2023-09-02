Все будет по карме: какая участь ждет в старости Близнецов, Раков и Львов

То, какой будет старость, зависит не только от здоровья, ген, образа жизни, но и от гороскопа. Люди верят, что все должны быть и будет по карме.
Что же касается тех, кто появился на свет в конце весны и летом, то есть, Близнецов, Раков и Львов. У каждого из них - своя карма.
Близнецы до последних своих дней будут общительными и дружелюбными людьми. В старости они без труда найдут себе компанию, с которой будут проводить все свое свободное время.
Ракам в старости будет необходима поддержка родных. Если они ее лишатся по какой-то причине, впадут в депрессию и меланхолию.
Львы в старости будут постоянно рассказывать близким о своих достижениях и смертельно обижаться на них, если те вдруг откажутся быть слушателями.
По материалам gurni.ru