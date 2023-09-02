«Один в поле не воин»: Василиса Володина выступила с прогнозом на 2 сентября

Известный астролог Василиса Володина ежедневно дает прогноз на день в рубрике «Хорошие новости» в своем Telegram. Так как время, в котором мы живет, довольно напряженное, звездочет приняла решение отдельно акцентировать внимание только на положительных моментах.
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Так получается не всегда, но советы, которые дает Володина в своих прогнозах, помогают людям выбирать верные для себя направления. И 2 сентября они узнали от астролога, что это идеальный день для командообразования, актуальна как никогда поговорка «один в поле не воин».
«Марс в квиконсе с Сатурном открывает рабочий сезон с акцентом на усердие и ответственность. Многим захочется сразу взяться за дело, без раскачки, особенно менеджерам. Хорошо заняться планированием активности на долгосрок, договариваться, слушать старших и опытных.
Один сейчас в поле не воин, а вот если собрать вокруг себя правильных людей — дело пойдет. Время для командообразования подходящее», - рассказала про грядущее астролог.