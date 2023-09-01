Какой знак скоро будет гулять на своей свадьбе: гармония, счастье и дети

Этой осенью Львы и Девы могут узаконить отношения со своими избранниками и отпраздновать свадьбы.

Именно этим знакам зодиака сентябрь несет встречу со второй половинкой, о которой они давно грезили.

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Любимый человек удивит тем, что именно так они его и представляли.

Львов и Дев ждет абсолютная гармония в отношениях, спокойная и понятная любовь без абьюза и нервов. Такая нежность заставит этих людей всерьез задуматься о браке и детях.

Источник: rsute.ru