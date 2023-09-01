Разорвете порочный круг: Тамара Глоба о том, что надлежит сделать Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам в первые дни осени — важная миссия

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на первое сентября.

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, каким, судя по расположению небесных светил, выдастся первый день осени для представителей разных зодиакальных созвездий.

Важная миссия в первые дни осени предстоит Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам. Чтобы разорвать порочный круг или не попасть в него, надлежит выработать определенную тактику поведения и следовать советам астролога.

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Девам звезды напоминают, что не все и всегда зависит от их решений. Не зазорно обратиться за помощью и советом к другим людям.

Козерогам рекомендовано отвечать добротой и помощью близким людям, которые вас непременно ценят и поддерживают.

Водолеям обещана духовная и материальная помощь от тех, кому они дороги.

Рыбам стоит посвятить время тем, кто им дорог, помогать любимым людям и заняться любимыми делами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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