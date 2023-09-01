Разорвете порочный круг: Тамара Глоба о том, что надлежит сделать Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам в первые дни осени — важная миссия

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, каким, судя по расположению небесных светил, выдастся первый день осени для представителей разных зодиакальных созвездий.
Важная миссия в первые дни осени предстоит Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам. Чтобы разорвать порочный круг или не попасть в него, надлежит выработать определенную тактику поведения и следовать советам астролога.
Девам звезды напоминают, что не все и всегда зависит от их решений. Не зазорно обратиться за помощью и советом к другим людям.
Козерогам рекомендовано отвечать добротой и помощью близким людям, которые вас непременно ценят и поддерживают.
Водолеям обещана духовная и материальная помощь от тех, кому они дороги.
Рыбам стоит посвятить время тем, кто им дорог, помогать любимым людям и заняться любимыми делами.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»