Разорвете порочный круг: Тамара Глоба о том, что надлежит сделать Девам, Козерогам, Водолеям и Рыбам в первые дни осени — важная миссия

Девам звезды напоминают, что не все и всегда зависит от их решений. Не зазорно обратиться за помощью и советом к другим людям.

Козерогам рекомендовано отвечать добротой и помощью близким людям, которые вас непременно ценят и поддерживают.

Водолеям обещана духовная и материальная помощь от тех, кому они дороги.

Рыбам стоит посвятить время тем, кто им дорог, помогать любимым людям и заняться любимыми делами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»