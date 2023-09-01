Только у этого знака будет так хорошо и в семье, и с деньгами: в сентябре все изменится

Сентябрь полностью гармонизирует жизнь людей, который родились под знаком Козерога. В этот период их ждет счастливое преображение судьбы.
Тяготы останутся в стороне, их личная жизнь, карьера и финансовая сфера будут приведены в полный порядок.
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В данный период времени Козероги будут максимально удовлетворены своей жизнью.
Они наладят прекрасные отношения с противоположным полом, друзьями, родственниками. Их дом станет настоящей крепостью, полной чашей, где их будут ждать и любить.
Жизнь станет яркой, впечатляющей, каждый день будет дарить радость и удовлетворение от бытия.
Источник: rsute.ru