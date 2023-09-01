С этим знаком в 2024 году произойдет полное перерождение: новая безоблачная жизнь с деньгами в кармане

В год Зеленого Деревянного Дракона (2024-й) Овнам предстоит познать совершенно новую жизнь.

Все плохое, что произошло с ними ранее, обнулится, далее их ждет счастливая и безоблачная судьба. Эти люди не зря страдали и проходили испытания Вселенной.

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Дракон одарит Овнов новым витком карьеры, процветанием, денежным потоком.

Однако не стоит забывать, что Дракон ценит активность, поэтому в первую очередь в 2024 году будет везти именно деятельным Овнам, тем, которые не боятся брать на себя ответственность.

Источник: rsute.ru