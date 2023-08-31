Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Девы и другие знаки в сентябре: точный прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, рассказав, что ждет знаки зодиака.

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Овны весь сентябрь будут заниматься делами, работой. Все это принесет им полезный опыт. Отсюда и хорошие материальные средства. Важные начинания во второй половине месяца окажутся полезными в будущем. Окружающие будут ждать помощи от Овнов. Лучше не сбрасывать свое плохое настроение на близких. Осторожность нужна в дорогах, не стоит затевать скандалы или проявлять агрессию. В целом месяц удачен для любви.

Тельцы могут рассчитывать на удачные события в плане детей. Многие ситуации потребуют переоценки. Месяц хорош для отдыха с любимыми людьми. А также сентябрь подойдет для налаживания быта, обустройства дома. Этот период удачен и для карьеры. Прежняя работа будет востребована. Она принесет компенсацию и новые возможности. Ждите продвижения в интеллектуальном и личном плане. В середине месяца займитесь собой и друзьями.

Близнецы будут посвящать время детям и семье. Сентябрь принесет успех в творчестве: родственники разделят с ними их интересы. Впереди ждут знакомства и личный успех. В спорте — бурная деятельность. Также вернутся старые связи, они принесут этому знаку зодиака перемены.

Раков ждут знакомства, поездки и путешествия. Напомнят о себе и важные люди из прошлого, те, кому этот знак зодиака когда-то помогал. После 20 сентября придут возможности, которые касаются знаний и опыта. Можно увлечься ремонтом, главное не забывать о близких и семье. Покупки будут приносить удовольствие.

Львов ждет бурный период — много поездок и путешествий. Дороги могут быть экстремальными, нужно следить за событиями вокруг. Близким понадобится помощь. Удачное время также и для того, чтобы блеснуть своими талантами и продвинуться вперед на основе своих личных возможностей. В первой половине месяца деньги придут от того, что уже было сделано. В во второй половине — доход удвоится благодаря новым проектам. Удачное время для знакомств и полезных связей. А вот случайные знакомства лучше исключить.

Девы столкнутся с выбором: внимание к делам и планам. Внимательно продумайте то, что было важно для вас в жизни. Девы будут активно зарабатывать нужные им деньги. Любящие друзья окажут поддержу. Успех придет в коллективной деятельности. Особенно в поездках и дальних дорогах, вдали от дома — удача будут на стороне Дев. В личных делах могут быть трудности в середине месяца.

Весов ждет переоценка ценностей, за спиной сплетни и слухи. Нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг вас. Есть опасность обмана и краж. В личных делах можно рассчитывать на продвижение. Не стоит брать то, что вы не осилите. Любящие женщины и близкие поддержат Весов. Но опирайтесь на лидеров, людей честных и справедливых.