Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Девы и другие знаки в сентябре: точный прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, рассказав, что ждет знаки зодиака.
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Овны весь сентябрь будут заниматься делами, работой. Все это принесет им полезный опыт. Отсюда и хорошие материальные средства. Важные начинания во второй половине месяца окажутся полезными в будущем. Окружающие будут ждать помощи от Овнов. Лучше не сбрасывать свое плохое настроение на близких. Осторожность нужна в дорогах, не стоит затевать скандалы или проявлять агрессию. В целом месяц удачен для любви.
Тельцы могут рассчитывать на удачные события в плане детей. Многие ситуации потребуют переоценки. Месяц хорош для отдыха с любимыми людьми. А также сентябрь подойдет для налаживания быта, обустройства дома. Этот период удачен и для карьеры. Прежняя работа будет востребована. Она принесет компенсацию и новые возможности. Ждите продвижения в интеллектуальном и личном плане. В середине месяца займитесь собой и друзьями.
Близнецы будут посвящать время детям и семье. Сентябрь принесет успех в творчестве: родственники разделят с ними их интересы. Впереди ждут знакомства и личный успех. В спорте — бурная деятельность. Также вернутся старые связи, они принесут этому знаку зодиака перемены.
Раков ждут знакомства, поездки и путешествия. Напомнят о себе и важные люди из прошлого, те, кому этот знак зодиака когда-то помогал. После 20 сентября придут возможности, которые касаются знаний и опыта. Можно увлечься ремонтом, главное не забывать о близких и семье. Покупки будут приносить удовольствие.
Львов ждет бурный период — много поездок и путешествий. Дороги могут быть экстремальными, нужно следить за событиями вокруг. Близким понадобится помощь. Удачное время также и для того, чтобы блеснуть своими талантами и продвинуться вперед на основе своих личных возможностей. В первой половине месяца деньги придут от того, что уже было сделано. В во второй половине — доход удвоится благодаря новым проектам. Удачное время для знакомств и полезных связей. А вот случайные знакомства лучше исключить.
Девы столкнутся с выбором: внимание к делам и планам. Внимательно продумайте то, что было важно для вас в жизни. Девы будут активно зарабатывать нужные им деньги. Любящие друзья окажут поддержу. Успех придет в коллективной деятельности. Особенно в поездках и дальних дорогах, вдали от дома — удача будут на стороне Дев. В личных делах могут быть трудности в середине месяца.
Весов ждет переоценка ценностей, за спиной сплетни и слухи. Нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг вас. Есть опасность обмана и краж. В личных делах можно рассчитывать на продвижение. Не стоит брать то, что вы не осилите. Любящие женщины и близкие поддержат Весов. Но опирайтесь на лидеров, людей честных и справедливых.
Скорпионов ждут двойственные события: советуйтесь с теми, кто обладает рациональным мышлением. Нужно следить за своим здоровьем и помогать своей семье. Коллективная работа принесет успех. Скорпионы выстроят планы на будущее: удачное время для учебы. Этот знак зодиака погрузится в новую работу. Помощь окружающим будет очень важна, как и общественная деятельность. Поездки будут удачны с друзьями.
Стрельцы будут стараться получить реванш за события, которые волновали их все лето. На работе вы будете отбивать деньги, которые положены вам и вашим коллегам. Ждите людей из прошлого, тех, кто вам помогал. С ними вы будете продвигать свои проекты. Работа будет спориться. Самое главное — период дружбы и любви. Одновременно нужно заниматься делами детей и новыми отношениями.
Козероги столкнутся с важными новыми целями, которые исходят из прежних замыслов. Но им нельзя играть в азартные игры. Вдали от дома придет успех, новые знания. В материальном плане все стабильно. Деньги будут приходить благодаря старым связям и проектам.
Водолеям захочется заняться собой и своими делами. Но возникнет необходимость уделить внимание быту и ремонту. Финансы окажутся под угрозой. Нужна тотальная экономия. Необходимо чему-то учиться, вдали от дома вас ждет успех. Люди из далека будут стимулировать Водолеев на новые свершения. Нужен новый опыт. Большую роль сыграют дальние дороги.
Рыбы много внимания посвятят своей семье — детям, тем, кто вас окружает. Помощь в общественных делах станет важным этапом. Преподавание и интеллектуальная деятельность будет успешной, вернутся старые друзья и прежние проекты. Будут поездки с родными людьми. Многое, чем вы занимаетесь в этом месяце принесет успех. В том числе и финансовый, но и расходов будет тоже немало. Поддержите семью, не тяните одеяло на себя. Работать нужно в группе. Путешествия принесут интересные знакомства, главное не ссориться с любимыми.