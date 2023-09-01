Решающая миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов до 15 сентября — судьбоносный разворот на 180°

Лев

Рожденные под этим созвездием почувствуют себя всеобщими любимцами. Они будут сиять как драгоценные камни на короне. Погрузившись в приятные хлопоты, Львы могут забыть о своей работе и обязанностях.

«Старайтесь соблюсти баланс между раскрытием творческого потенциала и рутинными делами, чтобы в конце месяца не пришлось плакать от безденежья», — добавила астролог.

Дева

Вот кому везет по-крупному. Вселенная обеспечит им безбедное существование как минимум до октября. Но только при одном условии! С 1 по 15 сентября Девы завершат все важные проекты, и будут избегать конфликтных ситуаций.

Весы

Этому знаку зодиака нужно довериться своей интуиции. Первые несколько дней сентября слишком эмоциональны для логического мышления. Помощь может понадобиться близким. Также неплохо было бы побаловать себя приятными подарками. Если не были в отпуске, то срочно это исправляйте.

Скорпион

Высшие силы удивят представителей этого знака. Они исполнят все заветные желания Скорпионов. Есть одно но! Желания исполнятся все, даже те, которые потеряли актуальность.

По материалам 7days