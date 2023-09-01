Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с 1 по 15 сентября — деньги, любовь, карьера: главные события

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 1 по 15 сентября, назвав главные события для некоторых знаков зодиака. Что их ждет — узнаем детально.
Овен
Рожденные под знаком Овен в этот период почувствуют прилив кипучей энергии, они будут полны сил и мотивации. Единственное, звезды советуют им не радоваться слишком рано. Не стоит загружать себя делами выше крыши. Такое поведение едва ли пойдет им на пользу. Скорее, вызовет приступ выгорания! Овнам показан отдых.
Телец
А вот у них все просто великолепно, вот кого можно назвать счастливчиками от Бога. Кто-кто, а именно Тельцы попали в фавориты к ретроградному Меркурию. Эта планета с легкостью разрешит все их проблемы как по мановению волшебной палочки. Кроме того, этот знак зодиака получит долгожданное вознаграждение за свои труды.
Близнецы
Они будут сталкиваться со старыми знакомыми. Это нужно повернуть в свою пользу и провести такие встречи максимально продуктивно.
«Помните, вы можете попросить помощи, совета или разработать совместный проект. Ну и о личной жизни забывать не стоит», — добавила астролог.
Рак
Вселенная одарит их щедрыми дарами. Высшие силы будут поддерживать представителей этого зодиакального круга. С 1 по 15 сентября Раки обязаны проявить свою инициативность и не бояться брать на себя ответственность. Их ждут жизненные перемены.
По материалам 7days