Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с 1 по 15 сентября — деньги, любовь, карьера: главные события

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 1 по 15 сентября, назвав главные события для некоторых знаков зодиака. Что их ждет — узнаем детально.

Овен

Рожденные под знаком Овен в этот период почувствуют прилив кипучей энергии, они будут полны сил и мотивации. Единственное, звезды советуют им не радоваться слишком рано. Не стоит загружать себя делами выше крыши. Такое поведение едва ли пойдет им на пользу. Скорее, вызовет приступ выгорания! Овнам показан отдых.

Телец

А вот у них все просто великолепно, вот кого можно назвать счастливчиками от Бога. Кто-кто, а именно Тельцы попали в фавориты к ретроградному Меркурию. Эта планета с легкостью разрешит все их проблемы как по мановению волшебной палочки. Кроме того, этот знак зодиака получит долгожданное вознаграждение за свои труды.