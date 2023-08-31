Девы, Овны, Близнецы, Весы, Скорпионы и другие знаки — везунчики на неделе с 4 по 10 сентября: главные события

Что ждет знаков-везунчиков на неделе с 4 по 10 сентября — карьера, деньги, любовь, здоровье и отношения. Вселенная будет покровительствовать им в делах, оберегая от невзгод и трудностей.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Девы

Солнце и Меркурий соединятся в их знаке в среду, 6 сентября, делая всю неделю прекрасной для интеллектуальной работы и переговоров. Правда, принимать окончательные решения пока не следует. Лучшие дни на неделе — понедельник и суббота, 4 и 9 сентября соответственно.

Овны

Вот кого ждет романтическая неделя. Причем шансы на новые влюбленности либо на открывшееся второе дыхание в существующих отношениях будут возрастать буквально с каждым днем. Для дел наиболее благоприятна среда и четверг, в пятницу Овнам следует избегать конфликтов и резких шагов. В целом период благоприятствует сотрудничеству и участию в коллективных проектах.

Близнецы

Этот знак зодиака ожидает чрезвычайно амбициозная неделя. И шанс реализовать свои амбиции есть, но только в проектах, которые стартовали не позже 22 августа. Более новые начинания могут двигаться хорошо, но прогресс будет недолгим. В выходные Близнецов ждет приятный сюрприз.