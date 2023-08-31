Вселенная сделает подарок: какой знак зодиака увидит миллионы на своих счетах и обожание в глазах любимого

Скорпионы в начале осени испытают на себе позитивную энергию Вселенной. Они будут благословлены высшими силами на жизнь в счастье, гармонии и радости.
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Сейчас Скорпионы могут смело строить планы на будущее и представлять, каким оно будет. Суждено свыше, чтобы грезы Скорпионов исполнились с точностью практически в сто процентов.
В настоящий момент фортуна решила помогать Скорпионам во всем, поэтому можно не скромничать. Решите, чего вы по-настоящему хотите, ведь даже самые дерзкие планы могут осуществиться уже в сентябре.
Если вы мечтали о богатстве и человеке рядом, который будет вас обожать, смело визуализируйте это. Не исключено, что это случится.
Источник: rsute.ru