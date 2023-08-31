Сентябрь полностью преобразит жизнь одного знака: торжество семейного счастья и карьеры

Козероги в сентябре найдут свою гармонию и погрузятся в нее с головой. Счастье овеет их личную жизнь, окружит заботой семью и отразится в их карьере и благополучии.
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Пожалуй, в это время люди данного знака будут максимально удовлетворены своей жизнью.
Козероги наладят чудесные отношения с любимыми, друзьями, родственниками, семьей. Их дом станет настоящей крепостью, где их будут ждать и любить.
Жизнь заиграет новыми яркими красками, наполнится смыслом, появится достаток и благополучие.
Источник: rsute.ru