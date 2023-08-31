Сентябрь полностью преобразит жизнь одного знака: торжество семейного счастья и карьеры

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Пожалуй, в это время люди данного знака будут максимально удовлетворены своей жизнью.

Козероги наладят чудесные отношения с любимыми, друзьями, родственниками, семьей. Их дом станет настоящей крепостью, где их будут ждать и любить.

Жизнь заиграет новыми яркими красками, наполнится смыслом, появится достаток и благополучие.

Источник: rsute.ru