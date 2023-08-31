Стало известно, когда жизнь Козерогов, Водолеев и Рыб совершит оборот на 180 градусов: судьба достигнет пика

Козероги, Водолеи и Рыбы в сентябре заметят самые приятные перемены, на которые они могли только надеяться.

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Козероги в сентябре гармонизируют свои личные отношения. Также этот период станет для них временем доходных сделок.

Водолеи в начале осени получат великолепные возможности продвинуться по карьерной лестнице. Инициатива представителей зодиакальной системы будет вознаграждена руководством.

Рыбы в сентябре испытают творческий расцвет. Вдохновение позволит этим людям создать нечто по-настоящему уникальное. Личная жизнь обязательно будет бить ключом.

Источник: rsute.ru