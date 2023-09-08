Для каких знаков зодиака октябрь станет самым счастливым месяцем - деньги и любовь

Лев

У Львов я не вижу особой любви в октябре. То есть остается то, что было «до». Если Лев состоял в отношениях, то в них и останется, а если был холост, свое счастье он не обретет. А вот с деньгами совсем другая история. Подвергается возможность заработать. Не отказываетесь от участия в интересном проекте, он может оказаться весьма перспективным.

Стрелец

У Стрельцов также будет преобладать больше денежная энергия, чем любовная. Но в делах сердечных нет негативного сдвига. В денежных вопросах велика вероятность открыть успешный бизнес. Рот этом планеты вам практически на блюдечке преподнесут надежного и заинтересованного инвестора.

Телец

А вот у Тельцов напротив идет перекос в амурных дел. Холостые Тельцы в октябре будут пользоваться популярностью у противоположного пола. Также планеты покажут возможность нормальных отношений тем Тельцам, которые состоят в деструктивных отношениях. В денежных вопросах у вас тоже все неплохо.

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