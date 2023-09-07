Головокружительный успех! Какие знаки зодиака пройдут по пути Бога с 1 октября

Водолей

У Водолеев в октябре открывается светлая полоса. Сложные вопросы, которые висели в воздухе, разрешатся сами собой. Появится перспективы в работе. Все будет складываться настолько удачно, что можно подумать будто Водолеев ведут за руку.

Козерог

У Козерогов с 1 октября будет сильна эмоциональная сторона. Они будут прислушиваться и слышать не только себя и свои желания, но и чаяния других людей. В этот период, когда вы отойдите от собственных эгоистичных потребностей и взглянете на ближнего, произойдут серьезные изменения в вашем сознании. Совсем скорого они помогут вам принять верное решение.

Лев

Обласканные планетами Львы в октябре почувствуют некоторое напряжение. В этом нет ничего страшного, просто духовный рост требует некоторых потрясений. Они будут не страшными, но заставят переосмыслить свою жизнь.

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