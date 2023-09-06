Каким знакам зодиака надо срочно изменить жизнь: лучшее время - октябрь

Стрелец

Благоприятны изменения в жизни будут у Стрельцов. Особенно, если эти изменения будут продиктованы работодателем. Если вам предложат новую должность, повышение или переменят конкуренты, смело соглашайтесь. В сентябре-октябре такие изменения пойдут на пользу.

Весы

Весов сложно сдвинуть с консервативного пути, они слишком привязываются к однотипному образу жизни и костенеют на одном месте. Если вам давно хочется что-то изменить в своей жизни, но нет сил, то сделайте первый шаг в октябре. Силы будут, потому что планеты встанут на выше сторону. Особенно легко будут идти изменения в личной жизни.

Дева

У Дев тоже идёт полоса на изменения в октябре, но это будут негативные изменения. То есть наступит период, когда все будет рушиться. Отношения с друзьями, с партером, с коллегами и т.д. Максимально безболезненно можно пережить эти изменения, если взять отпуск на месяц или хотя бы на середину месяца, потому что больше всего будет колошматить именно в середине. Так появится шанс не растерять друзей, не лишится работы и не разрушить свою личную жизнь.

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