Какие знаки зодиака озолотятся в конце сентября - покупайте лотерейный билет

Рак

Уже с середины сентября до конца ноября у Раков будет наблюдаться рост стихийной удачливости. Например, вызывает такси, а цена ниже средней и машина приезжаете через пару минут. Пришли в магазин за парой новой обуви, а там как раз скидка на последний раз, который непременно окажется вашим. Когда начнете подмечать такие странности, смело покупайте лотерейный билет, вам повезет.

Близнец

Близнецы обласканы внимание фортуны в принципе, а в конце сентября им вообще выпадет джек-пот. То есть шанс не просто отбить сумму за лотерейные билеты, но и выиграть что-то существенное.

Скорпион

У Скорпионов в конце сентября идут морозные денежные вибрации. То есть представители этого знака зодиака будут выигрывать в лотереях. Выигрыша будут частыми, но незначительными по сумме. То есть это будут деньги, полученные от развлечения, не более.

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