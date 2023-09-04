Какие знаки зодиака обретут Ангела-хранителя осенью - будут за каменной стеной

Рыбы

Осенью ангелы-хранители будут благоволить Рыбам. Особенно, если представители этого знака зодиака озадачатся идей пустить корни. То есть защитники будут вас всячески подталкивать к решению укрепить свои позиции там, где вы сейчас находитесь. Если давно хотели, но не получалось купить квартиру, подвергается хороший вариант. Может случится беременность, которая привяжет к месту.

Козерог

У Козерогов осенью присутствие ангелов-хранителей будет наблюдаться в личной сфере. Не секрет, что Козероги тяжело сходятся с людьми из-за особенностей своего характера, а построить прочные отношения им еще сложнее, чем просто подружиться. Этой осенью ангелы сгладят углы и помогут вам в выборе партнера. Ок пренебрегайте их помощью.

Овен

У Овнов этой осенью будет наблюдаться экономический спад. Может показаться, что у них наступила черная полоса, но на самом деле это промысел ангелов-хранителей, которые защищают Овнов от рискованных вложений, чрезмерных трат, расточительства и необдуманных финансовых решений. Когда риски обанкротится, соблазнившись заманчивым предложением, исчезнут, денежный поток будет восстановлен.

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