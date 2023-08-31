Глоба назвала знак, который испортит отношения с начальством: деньги вызовут ссору

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Стрельцы могут сейчас решиться на разговор с руководителями насчет оплаты своего труда и условий работы. Однако ретроградный Меркурий не позволит провести переговоры рационально.

Эмоции захлестнут начальство с головой, и ситуация перерастет в глобальный конфликт.

Стрельцам стоит переждать этот непростой период ретроградности, который продлится до 15 сентября.

Источник: rsute.ru.