Судьба трех знаков обнулится в сентябре: плохое будет стерто, хорошее запишется в их книгу жизни

Череда судьбоносных событий начнется в сентябре у Овнов, Львов и Рыб. Каждое событие будет менять карму этих людей и обновлять их путь.
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Не исключено, что некоторые события будут неприятны представителям данных зодиакальных систем. Но не стоит отчаиваться, ведь все, что не происходит, — к лучшему.
Позже они поймут, что все эти вещи случались с ними не напрасно.
В этот период Овны, Львы и Рыбы должны осознать, чего они хотят от жизни и поставить главную цель. Ее вполне можно добиться под влиянием ретроградного Меркурия до 15 сентября.
Источник: rsute.ru.