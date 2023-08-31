Судьба трех знаков обнулится в сентябре: плохое будет стерто, хорошее запишется в их книгу жизни

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Не исключено, что некоторые события будут неприятны представителям данных зодиакальных систем. Но не стоит отчаиваться, ведь все, что не происходит, — к лучшему.

Позже они поймут, что все эти вещи случались с ними не напрасно.

В этот период Овны, Львы и Рыбы должны осознать, чего они хотят от жизни и поставить главную цель. Ее вполне можно добиться под влиянием ретроградного Меркурия до 15 сентября.

Источник: rsute.ru.