С сегодняшнего дня начинается отсчет: 14 дней осталось до обнуления кармы Овнов, Львов и Рыб (новая жизнь)

Овны, Львы и Рыбы скоро полностью обнулят свою карму и смогут найти свой путь, более счастливый и радостный.
Эту возможность представителям зодиакальной системы предоставил ретроградный Меркурий. Он обладает мощной энергией, которая будет способствовать обновлению судьбы этих людей.
До 15 сентября жизнь Овнов, Львов и Рыб должна кардинально измениться в лучшую сторону.
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Мечты Овнов, Львов и Рыб станут скоро явью. Те, кто грезили о богатстве, найдут его. Те, кто хотел найти любовь семейное благополучие, будут жить в гармонии с партнерами. Счастье будет верным спутником этих людей.
Источник: rsute.ru