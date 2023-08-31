С сегодняшнего дня начинается отсчет: 14 дней осталось до обнуления кармы Овнов, Львов и Рыб (новая жизнь)

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Осталось совсем недолго до начала светлого пути.

Овны, Львы и Рыбы скоро полностью обнулят свою карму и смогут найти свой путь, более счастливый и радостный.

Эту возможность представителям зодиакальной системы предоставил ретроградный Меркурий. Он обладает мощной энергией, которая будет способствовать обновлению судьбы этих людей.

До 15 сентября жизнь Овнов, Львов и Рыб должна кардинально измениться в лучшую сторону.

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Мечты Овнов, Львов и Рыб станут скоро явью. Те, кто грезили о богатстве, найдут его. Те, кто хотел найти любовь семейное благополучие, будут жить в гармонии с партнерами. Счастье будет верным спутником этих людей.

Источник: rsute.ru

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