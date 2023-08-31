«Будьте убедительны»: вот кому Глоба пообещал удачу 1 сентября

Финал текущей недели знаменует календарный переход из лета в осень, и на 1 сентября астролог Богдан Глоба составил астропрогноз. В первую пятницу месяца на небе не произойдет никаких изменений, хотя период ретроградного Меркурия продолжается (с 23 августа).
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Судя по всему, 1 сентября кое-кому даже будет благоволить удача. Глоба-младший рассказал, что счастливчиком может оказаться любой, главное — проявиться.
«Пятница удачна для тех, кто не стесняется показать свои таланты. Будьте настойчивы и убедительны! Не теряйте времени днем, но вечером сворачивайте активность. Вечер и ночь скандальные и взрывоопасные», — сообщил Глоба в своем телеграм-канале.