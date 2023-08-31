Безграничное счастье и любовь: Овнам, Тельцам, Близнецам уготована особенная судьба с сентября 2023 года

Овны, Тельцы и Близнецы начнут новую, счастливую жизнь в период ретроградности Меркурия.

Влияние планеты будет для них позитивным, оно наделит их особыми качествами: большой энергией, силой, высокой интуицией и удачливостью.

Это заметно отразиться на их мировоззрении и путях судьбы.

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Можно сказать, что Овны, Тельцы и Близнецы в этот период познают смысл жизни и поймут, чего они хотят на самом деле, начнут безудержно стремиться к своей мечте. Это даст отличный результат. Их цели будут достигнуты, они смогут обрести жизнь мечты.

Осенью их карма перепишется и путь в будущее будет светлым и чистым, без преград, которые они постоянно ощущали.

Источник: rsute.ru