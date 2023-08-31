Обогащение, карьерный рост, исполнение давней мечты: этому знаку зодиака несказанно повезет в сентябре — финансовый счастливчик

В сентябре грядет небывалый финансовый успех у представителей одного знака зодиака. В первый месяц осени эти люди ощутят, как все возможности Вселенной по части финансов будут у их ног. А значит, вслед за этим исполнятся и их материальные желания.

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Речь идет о Весах. Их в первом месяце осени ожидает множество судьбоносных положительных событий.

Более того, в контексте повышения благосостояния Весы увидят, как исполнится их старая заветная мечта.

К тому же на работе их дела будут идти лучше некуда. Начальство оценит, повысит в должности и поднимет зарплату.

По материалам сайта Pensnews