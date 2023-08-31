«Полнолуние будоражит»: 31 августа Глоба сообщил людям важное

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал подробный прогноз на последние летние дни. Семидневка, начавшаяся 28 августа, плавно переходит в осень и насыщена множеством громких событий.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Как рассказал Глоба-младший, помимо конфликтов и громких разбирательств перекликается с техническими сбоями и транспортными проблемами.
К ретроградному Меркурию (с 23.08) добавилось полнолуние, которое выпало на 31 августа. И в этот день Глоба просит людей действовать по ситуации. Ведь полная Луна на всех действует по-разному. Но точно расслабляться не стоит.
«Полнолуние в четверг будоражит чувства и обостряет эмоции. Одни разведут бурную деятельность, а другие поспешат спрятаться подальше. Действуйте по ситуации. День хорош для финансистов и изобретателей», — рассказал прогноз астролог.