«Полнолуние будоражит»: 31 августа Глоба сообщил людям важное

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал подробный прогноз на последние летние дни. Семидневка, начавшаяся 28 августа, плавно переходит в осень и насыщена множеством громких событий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Как рассказал Глоба-младший, помимо конфликтов и громких разбирательств перекликается с техническими сбоями и транспортными проблемами.

К ретроградному Меркурию (с 23.08) добавилось полнолуние, которое выпало на 31 августа. И в этот день Глоба просит людей действовать по ситуации. Ведь полная Луна на всех действует по-разному. Но точно расслабляться не стоит.