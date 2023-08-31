Полнолуние – проясняются конфликты: Василиса Володина сделала предречение на 31 августа

Астролог и телеведущая Василиса Володина не вошла в число ведущих обновленного шоу «Давай поженимся!», премьера которого состоялась накануне. А продолжает заниматься вопросами астрологии. Ежедневно она выходит на связь с россиянами, сообщая «хорошие новости» - так называется рубрика в соцсетях, в которой Володина сообщает грядущее.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В последний день лета Володина предупредила людей о полнолунии. День потребует баланса от личности.

«Лето завершается полнолунием: оппозицией Девы и Рыб. Представители этих знаков особенно ярко ощутят, что наступает осень. Проясняются конфликты между собственными рутинными заботами и необходимостью взаимодействовать с духовно-идеологическими изменения в стране и мире. Уйти во что-то одно не получится, необходимо найти баланс», - предупредила астролог.

Володина предложила погрузиться в благотворительное хобби. Так появится ощущение соучастия в чужой боли и избавления от чувства вины.